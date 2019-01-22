Еврокомиссия оштрафовала крупнейшую мировую платежную систему

Новости Бизнеса: Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышение комиссий.

Европейская комиссия (ЕК) во вторник оштрафовала компанию MasterCard на 570,6 млн евро за искусственное завышение комиссий за обработку трансграничных операций по дебетовым и кредитным картам в пределах Евросоюза, говорится в сообщении ведомства.

"Европейские потребители используют платежные карты каждый день, покупая продукты питания или одежду или совершая покупки в интернете. Правила MasterCard препятствовали поиску магазинами более выгодных условий, которые предлагают банки в других государствах-членах ЕС, и тем самым искусственно завышали стоимость карточных платежей, нанося вред потребителям и ритейлерам ЕС", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

При этом в сообщении ЕК отмечается, что штраф MasterCard был снижен на 10%, поскольку компания сотрудничала со следствием.

MasterCard в пресс-релизе приветствовала завершение давнего расследования, подчеркнув, что оно касалось "исключительно старой практики", которой она придерживалась меньше двух лет. "Изменение текущей деловой практики MasterCard не требуется", - говорится в документе.

Расследование Еврокомиссия в отношении платежных систем началось еще в 2013 году, двумя годами позже ведомство направило MasterCard уведомление о претензиях. В документе отмечалось, что правила MasterCard не дают банкам предлагать ритейлерам, расположенным в другом государстве Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), более низкие тарифы, чем те, которые действуют в таком государстве.

Еврокомиссия также утверждала, что MasterCard нарушала антимонопольное законодательство ЕС, "устанавливая искусственно завышенную минимальную стоимость обработки транзакций с использованием карт MasterCard, выпущенных в других регионах мира".

В 2017 году MasterCard ожидала, что штраф может составить до 1 млрд евро, но в декабре 2018 года зарезервировала под него $650 млн.