Украина будет отправлять яйца и мясо курицы в Сингапур

Новости Бизнеса: Украина и Сингапур подписали ветеринарные сертификаты на экспорт украинского мяса птицы и яичной продукции.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и представители компетентного органа Сингапура подписали ряд ветеринарных сертификатов для экспорта украинского мяса птицы и яичных продуктов, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

”Госпродпотребслужба и компетентный орган Сингапура согласовали международные ветеринарные сертификаты для экспорта мяса птицы и продуктов из него, столовых яиц, предназначенных для употребления человеком, а также яичных продуктов из Украины в Республику Сингапур”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2018 году Украина получила право на экспорт в Сингапур мяса птицы и столовых яиц.

Миссия Сингапура по оценке системы госконтроля за продукцией птицеводства работала в Украине с 30 июля по 4 августа 2018 года.