Украина продолжает закупать ядерное топливо у РФ: на $493,8 млн за 2018 год

Новости Бизнеса: Украина в январе-ноябре импортировала ядерное топливо почти на полмиллиарда долларов.

Украина в январе-ноябре 2018 года импортировала тепловыделяющие сборки, которые являются топливом для атомных электростанций, на общую сумму 493,8 млн долл., сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, за отчетный период в России было закуплено почти 307 тонн ядерного топлива на сумму 345,3 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 69,9%), а в Швеции – 211,4 тонны стоимостью 148,5 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 30,1%.

Как сообщалось, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В конце января 2018 года «Энергоатом» и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

В декабре 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина в 2018 году сократит долю импорта из России ядерного топлива для атомных электростанций с 60% до 45% от общего баланса потребления.