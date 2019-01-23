Порошенко: деньги МВФ были направлены на усиление золотовалютных резервов

Новости Бизнеса: Деньги были направлены, чтобы обеспечить стабильность национальной валюты, курса и уверенности инвесторов в стабильности экономики Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что средства, выделенные Украине Международным валютным фондом, были направлены на усиление золотовалютных резервов государства. Об этом он рассказал в эфире первой программы цикла документального проекта "Рождественские встречи с Президентом" на телеканале "Украина".

"У нас уже и золотовалютные резервы больше, чем в начале войны. Кто-то спрашивает, а где же деньги МВФ? Так деньги МВФ были все до единой копейки положены в золотовалютные резервы", - отметил Порошенко.

По словам Президента, это было сделано для того, чтобы обеспечить стабильность национальной валюты, курса и уверенности инвесторов в стабильности экономики Украины.

Участие в первой части проекта "Рождественские встречи с Президентом" приняли супруги ветеранов АТО, волонтеров Вадима Остапчука и Ларисы Радкевич. Следующие части проекта выйдут в эфир 23 и 24 января.