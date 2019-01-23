Счетная палата Украины планирует аудит ряда ведомств

Новости Бизнеса: Счетная палата в 2019 году проведет аудит предприятий Минобороны и антикоррупционных органов.

Счетная палата в 2019 году проведет аудит государственных предприятий под управлением Министерства обороны Украины, а также Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции.

Как сообщается на сайте ведомства, также в ближайшее время будут результаты начатого в прошлом году аудита эффективности расходования средств на ремонт дорог общегосударственного значения в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях. В этом году такой аудит будет проведен по дорогам местного значения.

Отмечается, что значительное внимание в этом году Счетная палата уделит анализу ситуации в образовании, здравоохранении, социальной сфере, развитии культуры и спорта.

Кроме того, в планах аудит «Укрзализныци» в части управления имуществом регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», госпредприятий авиационного транспорта.

Помимо этого, Счетная палата проведет аудиты деятельности судейского корпуса, правоохранительных органов, органов госуправления, госпрограммы «Теплые кредиты», поддержки фермерства и АПК, мероприятий по защите лесов Украины от вырубки.

Как сообщалось, правоохранительные органы начали 17 уголовных производств по результатам аудитов Счетной палаты в 2018 году, в ходе которых аудиторы установили нарушения законодательства и неэффективное использование бюджетных средств на сумму более 4,5 млрд грн.