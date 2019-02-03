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Украина выплатила МВФ первую часть долга

Украина выплатила МВФ первую часть долга
11:04 Сегодня Телеграф www.epravda.com.ua Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украина внесла первый платеж Международному валютному фонду по программе stand by на сумму 88,5 млн долларов.

Украина выплатила Международному валютному фонду первый платеж в размере 88,5 млн долларов. Об этом пишет "Зеркало недели". По данным МВФ, следующий платеж Украине предстоит внести 5 февраля в размере 257,25 млн СПЗ по программе stand by.

Сообщается, что оплата производится в специальных правах заимствований. Еще одна крупная выплата запланирована на сентябрь - 114,3 млн СПЗ и 295,5 млн СПЗ.

Выплаты по долгу МВФ в 2019 году составят около двух миллиардов долларов. В течение 2019 года Украине предстоит выплатить 14,2 млрд долларов (417 млрд гривен) государственного долга, 56,4 млрд гривен - составляют выплаты по внешним заимствованиям.

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Напомним, в декабре МВФ открыл для Украины новую программу, объем которой составляет 3,9 млрд долларов. По новой программе Минфин рассчитывает получить два транша от МВФ по 1,3 млрд гривен каждый. Ранее сообщалось, что Украина в 2019-2020 годах должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи.

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Украина, МВФ, Долг, Первый платеж, Программа stand by.
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