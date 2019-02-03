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Стала известна причина, почему подорожали овощи

Стала известна причина, почему подорожали овощи
16:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Речь идет о товарах краткосрочного хранения, которые нельзя запасти заранее.

Подорожание в Украине тепличных овощей связано со сбоем в цепочке поставки из Турции, что привело к дефициту, который повышает цену. Об этом рассказал экономист Евгений Олейников.

Как он сообщает, корень проблемы кроется в том, что речь идет о товарах краткосрочного хранения, которые нельзя запасти заранее.

"Нельзя сделать большие запасы и в случае возникновения дефицита покрывать его за счет этих запасов. Фактически, система такая: вырастили, поставили, продали, выращиваем снова. Если в этой цепочке на одном из этапов возникает сбой, то сразу же появляется дефицит, который всегда приводит к увеличению цены", – отметил Олейников.

Он также добавил, что главной опасностью сбоя поставок является влияние на весь сезон продаж в целом. В таком случае, Украине грозит непрерывное повышение цены на овощи.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 29 января 2019 года

"Экономисты говорят так: цены не имеют обратной эластичности", – подвел итоги экономист.

Также он сообщил, что если цены уже выросли и потребитель готов покупать, то как правило их никто уже не будет снижать.

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Цены, Овощи, Экономист, Евгений Олейников, Цены на овощи, Экономист Евгений Олейников, Подорожание овощей.
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