Стала известна причина, почему подорожали овощи

Новости Бизнеса: Речь идет о товарах краткосрочного хранения, которые нельзя запасти заранее.

Подорожание в Украине тепличных овощей связано со сбоем в цепочке поставки из Турции, что привело к дефициту, который повышает цену. Об этом рассказал экономист Евгений Олейников.

Как он сообщает, корень проблемы кроется в том, что речь идет о товарах краткосрочного хранения, которые нельзя запасти заранее.

"Нельзя сделать большие запасы и в случае возникновения дефицита покрывать его за счет этих запасов. Фактически, система такая: вырастили, поставили, продали, выращиваем снова. Если в этой цепочке на одном из этапов возникает сбой, то сразу же появляется дефицит, который всегда приводит к увеличению цены", – отметил Олейников.

Он также добавил, что главной опасностью сбоя поставок является влияние на весь сезон продаж в целом. В таком случае, Украине грозит непрерывное повышение цены на овощи.

"Экономисты говорят так: цены не имеют обратной эластичности", – подвел итоги экономист.

Также он сообщил, что если цены уже выросли и потребитель готов покупать, то как правило их никто уже не будет снижать.