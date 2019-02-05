В ООН спрогнозировали, чем обернется для мира торговая война США и Китая

Новости Бизнеса: Тарифная война США и КНР может разбалансировать международную торговлю.

Тарифные войны между США и КНР существенно влияют на международную торговлю, и хотя некоторые страны могут выиграть от ограничений двух мощнейших экономик друг против друга, общие негативные эффекты кажутся более угрожающими.

Об этом предупреждают специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и говорится в докладе ЮНКТАД, обнародованном в понедельник на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Укринформа.

"Учитывая размер этих двух экономик, тарифы, которые сейчас вводятся США и Китаем, неотвратимо будут нести значительные последствия для международной торговли", - предупреждают авторы доклада.

В организации приводят пример сферы машиностроения. Ранее в этой отрасли США импортировали из Китая товаров на $33 млрд в год. С учетом тарифов, которые уже введены, и тех, которые могут быть введены в марте, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения, $27 млрд этого импорта перейдет в третьи страны, $4 млрд будет поступать из Китая, а $2 млрд будут потеряны или перехвачены американскими фирмами.

"Это указывает на то, что двусторонние тарифы не являются очень эффективным средством защиты отечественного производителя, а лишь мощными инструментами ограничения торговли со страной, которая подвергается этим тарифам", - заключают в ЮНКТАД.

С точки зрения третьих стран, отмечают эксперты, одним из эффектов напряжения между США и Китаем станет повышение конкурентоспособности поставщиков из остального мира, а особенно тех, которые являются прямыми конкурентами американских и китайских фирм. Они смогут перехватить значительную часть товарооборота между Китаем и США.

"В общем, больше всего выиграют экспортеры Европейского Союза, которые перехватят около $70 млрд товарооборота между США и Китаем (из них - 50 млрд китайского экспорта в США и 20 млрд американского экспорта в Китай). Япония и Мексика перехватят более 20 млрд. Другие страны - значительно меньше. Хотя эти цифры сравнительно небольшие в объеме глобальной торговли ($17 трлн в 2017 году), для многих отдельных стран они могут составлять значительный процент экспорта", - отмечают эксперты.

Если дополнительные 25%-ные тарифы будут введены в марте, среди отраслей, которым придется диверсифицироваться сильнее всего в США - химическая отрасль, импорт овощей, автомобили, машиностроение. В Китае самую большую диверсификацию испытывают машиностроение, включительно с электрическим и офисным оборудованием, деревообработка, производство мебели, телекоммуникации.

В ЮНКТАД отмечают, что последствия напряжения в международной торговле значительно шире только перетока экспорта в третьи страны. Например, определенные эффекты заключаются в демпинге цен на товары, которые уже имели избыточное предложение, и приводят к дальнейшему снижению цен. Среди таких товаров - металл и изделия из алюминия, снижение цен на которые составляет негативный эффект для экспортных поступлений в Украину.

Эксперты ООН отмечают, что торговые споры США и Китая имеют последствия не только для самой международной торговли, но и для всей системы правил, на которых она базируется.

Проведение переговоров в двустороннем формате, а не, скажем, во Всемирной организации торговли, приводит к ослаблению многосторонней торговой системы. Доклад ЮНКТАД заключает, что в случае, если мир перейдет к господству двусторонних договоренностей над многосторонними, наибольшие потери понесут развивающиеся страны и те, которые имеют меньшие экономики.

Напомним, первый раунд взаимных торговых ограничений был введен в начале 2018 года, когда США и Китай взаимно обложили тарифами $50 млрд товаров. Противостояние быстро набирало обороты, и уже в сентябре 2018 года Соединенные Штаты наложили 10-процентный тариф на около $200 млрд товаров китайского импорта, на что КНР ответили наложением тарифов на дополнительные $60 млрд товаров американского импорта.

Предполагалось, что с января 2019 года эти тарифы возрастут до 25 процентов, однако в декабре 2018 года США согласились отсрочить повышение ограничений до 1 марта 2019 года. Сейчас в Вашингтоне ведутся торговые переговоры между КНР и США.