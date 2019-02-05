Молдавско-украинский КПП откроет проезд для всех категорий транспорта

Новости Бизнеса: На молдавско-украинском КПП разрешили проезд всем авто.

С 5 февраля на совместном молдавско-украинском КПП "Паланка-Маяки-Удобное" на южном участке границы будет разрешен проезд для всех категорий транспортных средств.

Исключения будут касаться автомобилей, которые перевозят табак и табачные изделия или продукты, подлежащие ветеринарному и фитосанитарному контролю. сообщает корреспондент Укринформа в Молдове.

Согласно решению правительства Молдовы, до 5 февраля проезд был разрешен только транспортным средствам весом до 3,5 тонн, а также пассажирскому транспорту вместимостью до 22-х мест.

Как известно, совместный контрольно-пропускной пункт "Паланка-Маяки-Удобное" официально был открыт 28 декабря 2018 года. В церемонии открытия приняли участие президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филипп.

Проект был реализован при финансовой помощи Евросоюза, правительства Молдовы и Программой развития ООН (UNDP). Общая его стоимость – 6,18 миллиона евро.

По статистическим данным, с момента открытия КПП пересекли более 13 тысяч транспортных единиц. Всего на молдавско-украинской границе, включая центральный (приднестровский) ее участок открыты шесть совместных контрольно-пропускных пунктов.