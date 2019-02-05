Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 февраля 2019 года

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 1 января по 8 января позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного изменились:

Средняя цена на батон была - 13,85 грн. На этой неделе цена - 12, 55 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 18,29 грн. На этой неделе цена 18,99 грн.

Цена на белый хлеб была 16.17 грн. На этой неделе цена - 16,76 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,67 грн. Цена на этой неделе - 15,50 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного изменились:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 23,92 грн. На этой неделе молоко можно купить за 23, 92 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 39,01 грн. На этой неделе цена - 40, 99 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 28,04 грн. Цена на этой неделе 21, 58 грн.

Цена за творог (300 г) была 22,56 грн. На этой неделе цена - 22, 56 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе немного выросли:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 138,28 грн. Цена на этой неделе - 141, 95 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 131,27 грн. Новая цена - 133, 27 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,50 грн. На этой неделе цена - 119, 50 грн.

Крупы:

Цены на крупы немного упали:

Цена за 1 килограмм гречки была - 17,55 грн. Новая цена - 17, 07 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 27,66 грн. На этой неделе цена - 27, 00 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 14,95 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 14, 54 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,79 грн. Новая цена - 13, 79 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 29,24 грн. Цена на этой неделе - 28, 86 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 40,13 грн. На этой неделе цена - 41,22 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 5,30 грн. На этой неделе - 8, 19 грн.