Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 февраля 2019 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 1 января по 8 января позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Хлебобулочные изделия:
Цены на хлебобулочные изделия немного изменились:
Средняя цена на батон была - 13,85 грн. На этой неделе цена - 12,55 грн.
Средняя цена на черный хлеб была - 18,29 грн. На этой неделе цена 18,99 грн.
Цена на белый хлеб была 16.17 грн. На этой неделе цена - 16,76 грн.
Булка (упаковка 5 штук) была - 14,67 грн. Цена на этой неделе - 15,50 грн.
Кисломолочная продукция:
Цены на кисломолочные продукты немного изменились:
Средняя цена за пакет молока (990 г) была 23,92 грн. На этой неделе молоко можно купить за 23,92 грн.
Цена за пачку масла (200 г) была - 39,01 грн. На этой неделе цена - 40,99 грн.
Сметану (405 г) можно было купить за 28,04 грн. Цена на этой неделе 21,58 грн.
Цена за творог (300 г) была 22,56 грн. На этой неделе цена - 22,56 грн.
Мясо:
Стоимость мяса на этой наделе немного выросли:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 138,28 грн. Цена на этой неделе - 141,95 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 131,27 грн. Новая цена - 133,27 грн.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,50 грн. На этой неделе цена - 119,50 грн.
Крупы:
Цены на крупы немного упали:
Цена за 1 килограмм гречки была - 17,55 грн. Новая цена - 17,07 грн.
Цена на рис (1 кг) была - 27,66 грн. На этой неделе цена - 27,00 грн.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 14,95 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 14,54 грн.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,79 грн. Новая цена - 13,79 грн.
Бакалея:
Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:
Цена на яйца (10 шт.) была - 29,24 грн. Цена на этой неделе - 28,86 грн.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 40,13 грн. На этой неделе цена - 41,22 грн.
За соль (1,5 кг) требовали - 5,30 грн. На этой неделе - 8,19 грн.
Сахар (1 кг) стоил- 14,95 грн. На этой неделе цена - 14,57 грн.