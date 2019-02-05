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Часть аэропорта "Одесса" сдадут в эксплуатацию под конец 2019 года

Часть аэропорта &quot;Одесса&quot; сдадут в эксплуатацию под конец 2019 года
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту "Одесса" будет сдана в эксплуатацию во второй половине или в конце этого года.

Новая взлетно-посадочная полоса в Международном аэропорту ”Одесса” будет сдана в эксплуатацию во второй половине или в конце этого года.

Как передаёт корреспондент, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

«Развитие региональных аэропортов требует инвестиций и времени. С декабря 2017 года по январь 2019 года на аэропорт ”Одесса” было выделено 922 млн грн. В этом году выделено 737 млн грн, планируется завершить строительные работы в аэропорту и ввести этот объект в эксплуатацию. Мы постараемся, чтобы это случилось во второй половине этого года, но реалистично это будет в конце этого года», - сказал министр.

Присутствовавший на брифинге руководитель Госагентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Николай Божко отметил, что в итоге модернизации аэропорт сможет принимать на регулярной основе почти все типы воздушных судов категории С и D.

Также он отметил, что после реконструкции аэропорт ”Одесса” сможет отправлять дополнительно 100 тонн грузов.

Как сообщалось, в мае министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Министерство инфраструктуры инициировало выделение 1,17 млрд гривен на завершение строительства взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту. В начале 2018 года Омелян пообещал, что реконструкция взлетной полосы будет завершена в 2019 году.

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Аэропорт ”Одесса” обещают отремонтировать уже давно. В сентябре 2016 года тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявлял, что аэропорт может остановить работу из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы, в связи с этим ее ремонт планировалось начать в октябре и завершить к лету 2017 года. Новую полосу предполагалось ввести в эксплуатацию вместе с новым терминалом.

Строительство новой полосы позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое. Несущая способность новой полосы будет почти в 2 раза больше существующей (классификационное число способности покрытия (PCN) новой полосы 64, против 35 - существующей). Также в рамках проекта планируется установить светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование для сертифицированного захода на посадку по категории III (ИКАО), тогда как существующая полоса сертифицирована по категории I (ИКАО).

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Строительство, Аэропорт, Аэропорт Одесса, Владимир Омелян.
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