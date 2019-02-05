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Почему гривна укрепляется на фоне избирательной кампании: объяснение НБУ

Почему гривна укрепляется на фоне избирательной кампании: объяснение НБУ
19:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: НБУ объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки и приходом нерезидентов в ОВГЗ.

Наметившееся с началом избирательной кампании укрепление гривни, исключая Новогодние праздники, нашло свое продолжение во вторник: курс нацвалюты на межбанковском валютном рынке во вторник вырос до 27,135 грн/$1 с 27,375 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,12-27,15 грн/$1.

Нацбанк объясняет нетипичное для этого периода года повышенное предложение созреванием украинского валютного рынка, в силу чего валютным спекулянтам стало труднее расшатывать настроения.

"Сезонность курсовых колебаний, как явление в Украине, постепенно исчезает: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

Что касается наблюдаемого в настоящее время превышения предложения валюты над спросом, в НБУ сообщили, что оно обусловлено стабильными экспортными поступлениями, и активизацией иностранных инвесторов, которые достаточно активно инвестируют в украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ)

"Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ возросли на более чем 6 млрд грн", - отметили в НБУ.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 февраля укрепился до 27,2199 грн/$1 с 27,4302 грн/$1.

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НБУ, Гривна, ОВГЗ, Нацбанк.
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