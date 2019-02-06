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Среда, 06.02.2019
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Всемирный банк обещает поддержку Украине по внедрению реформ

Всемирный банк обещает поддержку Украине по внедрению реформ
15:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Бизнеса: Украина выходит на устойчивый подход по внедрению реформ.

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер заявляет, что Украина выходит на устойчивое внедрение реформ, и Банк будет предоставлять стране свою поддержку.

"Хочу отметить ваше лидерство в достижении многих вещей. В прошлом году правительству пришлось ввести много реформ. Когда мы говорим об отношениях с Украиной, то констатируем изменение риторики. Украина выходит на устойчивый подход во внедрении реформ, и мы продолжаем поддерживать вас. Мы хотим предоставлять не только поддержку финансово, но и способствовать выполнению правительственных программ", - цитирует пресс-служба Кабинета министров С.Мюллер по результатам встречи с премьер-министром Владимира Гройсмана.

В свою очередь В.Гройсман отметил, что поддержка международных партнеров для Украины - это дополнительный стимул для проведения изменений во всех сферах - от формирования благоприятного делового климата и модернизации финансового и энергетического секторов к утверждению новых принципов государственного управления.

"Показательно также, что контекст сотрудничества с Всемирным банком усиливается конкретными совместными проектами в агросфере, промышленности, корпоративном управлении, инфраструктуре, образовании и общем развитии человеческого капитала в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на январь 2019 года в реализации Украины - 8 совместных с Всемирным банком инвестиционных проектов на сумму более $2,4 млрд и один гарантийный проект на $750 млн.

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Украина, Всемирный банк, Реформы, Владимир Гройсман.
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