Как получить "живые деньги" за субсидию: инструкция от министра соцполитики

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева пояснил, как получить "живые деньги" за субсидию.

Субсидианты получат наличные для оплаты коммунальных платежей за февраль.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал во время совещания по вопросам внедрения монетизации субсидий для населения с участием Президента Петра Порошенко, сообщает корреспондент.

"В марте получатели субсидий получат первые наличные средства за февраль", - сказал Рева.

По его словам, в рамках запуска новой модели монетизации субсидий люди будут получать "живые деньги" для расчетов за коммунальные услуги. Параллельно будет действовать запущенная с января 2019 монетизация, которая предусматривает расчеты за потребленные услуги субсидиантамы через Ощадбанк, и по результатам уже в этом отопительном сезоне выплату неиспользованных субсидий получателям наличными.

Правительственный чиновник отметил, что пенсионерам деньги выплатит Пенсионный фонд одновременно с пенсией. Деньги будут перечислять на банковские пенсионные карточки, а если их нет, субсидию вместе с пенсией доставит Укрпочта.

Тем гражданам, которые еще не на пенсии, субсидия будет перечислена денежным переводом через Ощадбанк. Для этого надо обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка и предоставить паспорт и идентификационный код. "Человек должен обратиться в любое отделение Ощадбанка и ему выплачиваются наличные по факту обращения. Поскольку есть все необходимые реестры", - сказал министр.

Одновременно с выплатой денежного перевода каждому получателю субсидии будет открыт персональный банковский счет, на который будет перечисляться сумма субсидии в апреле и мае.

Все, кто обратился впервые за субсидией в 2019 году, участвуют в действующей модели монетизации. То есть расчеты за потребленные услуги этих лиц с предприятиями будет осуществлять Ощадбанк, а субсидианты получат по результатам уже в этом отопительном сезоне остаток неиспользованной субсидии наличными через Ощадбанк.

Каждому получателю субсидии, которому помощь назначена с 2018 года, в марте Укрпочта доставит сообщение о том, сколько и каким образом поступит средств субсидии от правительства для оплаты коммуналки.

Таким образом, КМУ будет осуществлять пилотирование параллельно двух моделей монетизации и по результатам анализа их эффективности примет решение по внедрению одной из них с мая 2019 года.