Украине понадобился месяц на то, чтобы исчерпать квоты на поставку сахара в ЕС

Украина на протяжении января исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрсахара".
По словам заместителя председателя "Укрсахара" Русланы Бутыло, 30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки сахара в ЕС в объеме 20 тысяч тонн.
"Это свидетельствует о том, что это направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году", - заявила Бутыло.
Всего за январь была поставлена на внешние рынки 41 тысяча тонн сахара. Основным покупателем стали Румыния и Азербайджан - 17% и 10% от общего объема поставок.