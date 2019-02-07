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Украине понадобился месяц на то, чтобы исчерпать квоты на поставку сахара в ЕС

Украине понадобился месяц на то, чтобы исчерпать квоты на поставку сахара в ЕС
01:45 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Украина за месяц исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС.

Украина на протяжении января исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрсахара".

По словам заместителя председателя "Укрсахара" Русланы Бутыло, 30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки сахара в ЕС в объеме 20 тысяч тонн.

"Это свидетельствует о том, что это направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году", - заявила Бутыло.

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Всего за январь была поставлена на внешние рынки 41 тысяча тонн сахара. Основным покупателем стали Румыния и Азербайджан - 17% и 10% от общего объема поставок.

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ЕС, Сахар, Квоты, Укрсахар.
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