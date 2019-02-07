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Банковская система обновила исторический максимум по доходам

Банковская система обновила исторический максимум по доходам
11:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Банковская система Украины в 2018 году обновила исторический максимум по прибыли после 4 лет убытков.

Работающие банки Украины в 2018 году получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, до этого в последний раз банковская система получила прибыль 4 года назад - в 2013 году - на уровне 1,4 млрд грн.

По информации регулятора, существенный рост прибыльности банковской системы в прошлом году стал возможным за счет снижения отчислений в резервы более чем вдвое при стабильном росте процентных и комиссионных доходов – на 38% в среднем.

«После убыточных для банковской системы 2014-2017 годов, финансовый результат банков за 2018 год в 21,7 млрд грн является крупнейшим на историческом горизонте. Он стал возможным за счет активизации банками кредитования», - прокомментировала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Нацбанк ожидает, что 2019 год также станет успешным для банков в части доходности, поскольку объемы кредитования продолжат расти.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 26,5 млрд грн в связи со значительными объемами отчислений в резервы.

В 2016 году банки получили 159,4 млрд грн убытка, в 2015 году – 66,6 млрд грн убытка, в 2014 году – 52,7 млрд грн убытка.

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НБУ, Украина, Нацбанк, Банковская система.
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