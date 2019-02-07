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Правительство Украины ужесточило условия получения субсидий

Правительство Украины ужесточило условия получения субсидий
11:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Субсидия на оплату ЖКХ-услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности.

Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

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Согласно постановлению Кабмина №62 от 6 февраля, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период) если структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной более месяца (ранее два месяца) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии.

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В то же время, указано, что соответствующая норма не применяется при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Министерством социальной политики не обеспечено финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме (в том числе наличной).

Кроме того, постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018/19 года на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после представления нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации

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Украина, Кабмин, Субсидии, Монетизация субсидий.
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