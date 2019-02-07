Украинцам снизили нормы потребления газа: опубликованы новые цифры

Новости Бизнеса: Кабмин обнародовал постановление о снижении норм потребления газа потребителей без счетчиков.

Кабинет министров Украины обнародовал на своем портале постановление №63 от 30 января 2019 года, которым возвращены пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков.

Согласно документу, новые месячные нормы потребления установлены на уровне 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦГВ); 5,39 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,49 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем.

Применение установленных постановлением норм потребления газа осуществляется "задним числом" - с 9 августа 2018 года.

Кроме того, потребителям не может быть начислена задолженность за природный газ в пределах норм его потребления, установленных постановлением правительства №619 от 8 июня 1996, а также штрафные санкции, 3% годовых и инфляционных потерь, начисленных на такую задолженность.

Кабмин также рекомендует НАК "Нафтогаз Украины" вместе с операторами газораспределительных систем обеспечить установку счетчиков по заявкам бытовых потребителей.

Министерство экономического развития и торговли совместно с НАК должны учесть в финансовом плане общества расходы на установку индивидуальных счетчиков газа для бытовых потребителей.

Кабмин также обязал операторов ГРС, как объектов на которые возложены спецобязательства, подавать в Министерство финансов до 15 числа месяца, предваряющего месяц поставки, информацию о почтовом адресе объекта газопотребления, даты и номера заключенного с потребителем договора распределения, персонального кода идентификации потребителя, как субъекта рынка, или точки коммерческого учета.

Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного суда в конце ноября 2018 года отменил действие установленных постановлением (которое было принято с нарушением регламента) Кабмина №203 норм потребления природного газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вместо них вступили в силу предыдущие (установленные постановлением правительства №619 от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014 года), завышенные в два-три раза нормы.

Отмененным постановлением нормы потребления газа были установлены на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,4 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,5 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем. Постановлением №619 вновь вступившим в силу в декабре нормы, были установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.

На основании разницы между этими нормами клиенты облгазсбытов в декабре 2018 года начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности. Однако в облгазах заявили, что сумма долга, начисленная за период действия, по их мнению, заниженных, норм была приведена исключительно в информативных целях и не подлежит уплате. В то же время там подчеркнули, что последующие счета будут приходить уже с учетом повышенных норм.

В свою очередь в НАК назвали нормы, установленные постановлением №619, необоснованными и завышенными и призвали потребителей, которые в январе стали массово получать платежи, начисленные на основании таких норм, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.