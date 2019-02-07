Скачать
Четверг, 07.02.2019
Украинцам снизили нормы потребления газа: опубликованы новые цифры
Украинцам снизили нормы потребления газа
Ждем новых реформ: в НАТО отреагировали на &quot;евроатлантическое&quot; голосование Рады
В НАТО отреагировали на "евроатлантическое" голосование Рады
Павелко избран в Исполком УЕФА
Павелко избран в Исполком УЕФА
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля

Украинцам снизили нормы потребления газа: опубликованы новые цифры

Украинцам снизили нормы потребления газа: опубликованы новые цифры
15:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Кабмин обнародовал постановление о снижении норм потребления газа потребителей без счетчиков.

Кабинет министров Украины обнародовал на своем портале постановление №63 от 30 января 2019 года, которым возвращены пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков.

Согласно документу, новые месячные нормы потребления установлены на уровне 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦГВ); 5,39 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,49 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем.

Применение установленных постановлением норм потребления газа осуществляется "задним числом" - с 9 августа 2018 года.

Кроме того, потребителям не может быть начислена задолженность за природный газ в пределах норм его потребления, установленных постановлением правительства №619 от 8 июня 1996, а также штрафные санкции, 3% годовых и инфляционных потерь, начисленных на такую задолженность.

Кабмин также рекомендует НАК "Нафтогаз Украины" вместе с операторами газораспределительных систем обеспечить установку счетчиков по заявкам бытовых потребителей.

Министерство экономического развития и торговли совместно с НАК должны учесть в финансовом плане общества расходы на установку индивидуальных счетчиков газа для бытовых потребителей.

Бесплатные счетчики для народа: В "Нафтогазе" прокомментировали слова Гройсмана

Кабмин также обязал операторов ГРС, как объектов на которые возложены спецобязательства, подавать в Министерство финансов до 15 числа месяца, предваряющего месяц поставки, информацию о почтовом адресе объекта газопотребления, даты и номера заключенного с потребителем договора распределения, персонального кода идентификации потребителя, как субъекта рынка, или точки коммерческого учета.

Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного суда в конце ноября 2018 года отменил действие установленных постановлением (которое было принято с нарушением регламента) Кабмина №203 норм потребления природного газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вместо них вступили в силу предыдущие (установленные постановлением правительства №619 от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014 года), завышенные в два-три раза нормы.

Отмененным постановлением нормы потребления газа были установлены на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; 5,4 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,5 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем. Постановлением №619 вновь вступившим в силу в декабре нормы, были установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.

На основании разницы между этими нормами клиенты облгазсбытов в декабре 2018 года начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности. Однако в облгазах заявили, что сумма долга, начисленная за период действия, по их мнению, заниженных, норм была приведена исключительно в информативных целях и не подлежит уплате. В то же время там подчеркнули, что последующие счета будут приходить уже с учетом повышенных норм.

В свою очередь в НАК назвали нормы, установленные постановлением №619, необоснованными и завышенными и призвали потребителей, которые в январе стали массово получать платежи, начисленные на основании таких норм, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Кабмин, Потребители, Счетчики, Нормы газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
02 В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
03 Врачи назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови
04 Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область
Рада переименовала Днепропетровскую область
Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
&quot;Евровидение 2019&quot;: Украина попала в тройку лидеров
"Евровидение 2019": Украина попала в тройку лидеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь