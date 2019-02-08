Омелян о ремонте дорог: Кабмин - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что для того, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, нужна сумма в приблизительно 200 миллиардов гривен.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что отремонтированные дороги во времена премьерства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана проходят зимы в идеальном состоянии.

Омелян во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде отметил, что "это не Хогвардс" и волшебной палочки, которая бы отремонтировала все дороги в Украине, нет. Он отметил, что за последнее время, было отстроено более 7 тысяч километров дорог, все они проходят зиму в идеальном состоянии.

По подсчетам министра инфраструктуры, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, на год нужно выделить около 200 миллиардов гривен.

Ранее, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в Государственном бюджете Украины на 2019 год заложено на реконструкцию и строительство украинских дорог более 50 млрд грн, поэтому качественных автодорог станет еще больше.

Напомним, "Укравтодор" начал обследование международных и национальных дорог с целью выявления объемов аварийной ямочности и с 8 февраля начнет работы по ее ликвидации. Ведомство отмечает, что ямы на дорогах начали возникать из-за колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна. Запланировано, что ямочный ремонт горячим асфальтобетоном, начнется весной при надлежащей плюсовой температуре воздуха.