Стало известно, кто будет представлять интересы Укрэнерго в деле против РФ

Новости Бизнеса: Интересы Укрэнерго в деле против РФ будет представлять в суде швейцарская компания.

ГП "НЭК "Укрэнерго" подписало контракт со швейцарской юридической компанией Lalive, которая будет представлять интересы компании в иске к Российской Федерации о компенсации вреда, причиненного экспроприацией активов Укрэнерго в Крыму.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго.

"Укрэнерго подписало контракт со швейцарской юридической компанией Lalive, которая будет представлять интересы компании в иске к РФ о компенсации вреда, причиненного экспроприацией активов Укрэнерго в Крыму. Выбор партнера из юридической поддержки в международном арбитраже Укрэнерго осуществляло на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго рассказали, что Lalive имеет большой международный опыт в отраслях горной промышленности и энергетики, и в частности успешный опыт поддержки исков украинских компаний к России в связи с экспроприацией активов. Так, в октябре 2018 года Верховный суд Швейцарии принял решение в пользу «Укрнафты» относительно компенсации 50 млн долларов за 16 автозаправочных станций компании. Интересы «Укрнафты» в международном арбитраже представляла именно Lalive.

"В случае Укрэнерго объемы крымских активов намного масштабнее. Размер компенсации за экспроприацию активов Укрэнерго сейчас оценивается", - отметили в компании.

Сумма контракта Укрэнерго и Lalive составляет 49 млн грн на весь период сотрудничества. Издержки на услуги юридического сопровождения иска должны быть компенсированы ответчиком.

Компания напомнила, что в 2014 году после аннексии Крыма Укрэнерго потеряло контроль над Крымской энергосистемой и объектами производственной и социальной инфраструктуры.