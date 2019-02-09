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НБУ начнет совершать междугородные перевозки валюты

НБУ начнет совершать междугородные перевозки валюты
06:10 Сегодня Телеграф epravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Нацбанк сможет осуществлять междугородные перевозки валютных ценностей.

Национальный банк Украины начнет осуществлять междугородные перевозки валютных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"По заявкам банков Нацбанк сможет осуществлять междугородные перевозки валютных ценностей средне- и большегрузными оперативным авто", - говорится в сообщении. До сих пор такая услуга обеспечивалась Нацбанком только в пределах одного населенного пункта.

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Решение принято для контроля за оборотом наличных в банковской системе в части организации их перевозки, содействия росту объемов поступления наличности в НБУ для ее дальнейшей обработки и обеспечения потребностей экономики в наличных надлежащего качества. Решение вступает в силу 25 марта 2019 года.

Организацию и перевозки валютных ценностей между НБУ и банками Украины осуществляет управление по перевозке ценностей Центрального хранилища Нацбанка.

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Банк, Деньги, Перевозка, Ценности.
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