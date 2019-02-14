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Крупные налогоплательщики в январе заплатили в Госбюджет около 20 миллиардов гривень

Крупные налогоплательщики в январе заплатили в Госбюджет около 20 миллиардов гривень
00:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Крупный бизнес в Украине, пополнил бюджет в январе почти на 20 миллиардов гривень.

Руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Кирилл Коренюк рассказал, что в январе крупные налогоплательщики наполнили бюджет почти на 20 миллиардов. 

За январь текущего года крупный бизнес наполнил Госбюджет почти на 20 миллиардов гривень. Наиболее весомую долю поступлений составил налог на добавленную стоимость - около 12 миллиардов гривень. Об этом в своем интервью интернет-изданию taxlink.ua рассказал и.о. заместителя начальника Офиса крупных налогоплательщиков Кирилл Коренюк.

Кирилл Коренюк отметил также существенный рост поступлений от налога на прибыль: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма налога в января 2019 года увеличилась на 0,7 миллиарда гривень, то есть на 65,6% и составила более 1,8 миллиарда гривень. Поступления от акцизного налога на производимые в Украине товары превысили 3,5 миллиарда гривень. "Это, кстати, 94% от всех акцизных поступлений с украинских товаров в Госбюджет в январе", - отметил налоговик. Как сообщил К. Коренюк, на данный момент Офис крупных налогоплательщиков обслуживает 1473 крупных плательщика.

"Это 0,1% от всех юрлиц-плательщиков в стране", - сообщил налоговик, добавив, что, несмотря на такое небольшое количество плательщиков Офис ежегодно обеспечивает около 60% всех налоговых отчислений в бюджет: "Офис администрирует налоги, которые платят мощные предприятия в стране. Численность их невелика, однако именно они обеспечивают львиную долю поступлений".

Госбюджет Украины ушел в минус на 12,3 миллиарда

Стоит добавить, что по итогам 2018 года крупными плательщиками уплачено в Госбюджет свыше 297 миллиардов гривень. Это почти на 40 миллиардов гривень, или на 15% больше, чем годом ранее. При этом, доля налоговых платежей от крупных предприятий, которые обслуживаются в Офисе, составила 56% от общих сборов в Госбюджет.

"Мы обеспечили 77% налога на прибыль, 57% - НДС, 96% - акцизного налога с произведенных в Украине товаров", - сообщил Кирилл Коренюк.

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Госбюджет, Налоги, Налогоплательщики, Крупный бизнес.
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