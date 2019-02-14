Дефицит госбюджета превысил 12 млрд грн

Новости Бизнеса: В январе государственный бюджет Украины сведен с дефицитом в 12,3 млрд грн против 7,9 млрд грн профицита годом ранее.

По итогам января 2019 года государственный бюджет Украины сведен с дефицитом в 12,3 миллиарда гривен против 7,9 миллиарда гривен профицита годом ранее.

Об этом сообщается в презентации "Макроэкономический обзор", размещенной на официальном сайте Минфина.

Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. Так, в январе Минфин разместил облигаций внутреннего государственного займа на эквивалент 41,7 миллиарда гривень, включая ОВГЗ в иностранной валюте на 587,4 миллиона долларов и на 33,3 миллиона евро.

Также в Минфине напомнили, что запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 миллиарда гривень перенесены на февраль.

Напомним, денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные активы банков и другие деньги, уменьшилась на 1,6% с 435,798 млрд гривен по состоянию на 1 января до 428,915 млрд гривен по состоянию на 1 февраля.