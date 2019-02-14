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Четверг, 14.02.2019
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В Украине растут экономические настроения: данные Госстата

В Украине растут экономические настроения: данные Госстата
16:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Экономические настроения в Украине в I кв. 2019 года улучшились до 106,3%.

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Госстатом, в первом квартале 2019 года составил 106,3% по сравнению со 104% и 106,1% соответственно в четвертом и первом кварталах 2018 года.

Согласно данным Госстата, зафиксировано улучшение двух из четырех индикаторов деловой уверенности - компонентов ИЭН: в перерабатывающей промышленности (с -4,3% в четвертом квартале 2018 до -3,2%) и в строительстве (с -17,3% до -12,5%), а также индикатора потребительской уверенности (с -30,6% до -25,7%).

В сфере услуг ситуация осталась прежней (-3%), тогда как в розничной торговле она заметно ухудшилась (с 14,3% до 3,0%).

Госстат напоминает, что рекордно высокого уровня (109,2%) ИЭН достиг в третьем квартале 2018 года, а рекордно низким (77,4%) был в первом квартале 2017 года, когда впервые был начат расчет этого показателя.

Ведомство указывает, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре 2017 года.

Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.

Индикатор потребительской уверенности Госстат рассчитывает с использованием данных такого исследования компании Gfk Ukraine.

Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности – 40%, за которым следует сфера услуг – 30%, строительство с розничной торговлей – по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.

Госстат ретроспективно пересматривает показатель ИЭН. В частности, оперативно для первого квартала прошлого года он оценивал его в 110,1%, а для четвертого квартала – в 104,1%, однако затем пересмотрел в сторону понижения.

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Госстат, Экономика Украины, Иэн, Индикатор экономических настроений.
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