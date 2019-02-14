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Украинская делегация пожаловалась на Россию в ВТО

Украинская делегация пожаловалась на Россию в ВТО
19:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзиту.

Украина на заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО) заявила о несоблюдении РФ своих обязательств относительно свободы транзита, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на сайте.

"В частности, представители украинской делегации обратили внимание членов комитета о введении РФ запрета на ввоз на их территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины с третьих стран, которые являются членами ВТО", – указало МЭРТ по итогам заседания комитета 12-13 февраля 2019 года в Женеве (Швейцария).

По мнению украинской стороны, такие меры противоречат положениям статей V:6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощения процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные преграды для транзита, уточнило МЭРТ.

Как сообщалось, 29 декабря 2018 года РФ обнародовала постановление правительства, которое среди прочего запрещает ввоз на таможенную территорию РФ товаров согласно утвержденному перечню, которые перемещались транзитом через Украину.

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Украина, ВТО, РФ, МЭРТ.
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