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Турчинов назвал условие повышения уровня ОПК Украины

Турчинов назвал условие повышения уровня ОПК Украины
07:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Повышение уровня прозрачности закупок при выполнении государственного оборонного заказа усилит обороноспособность Украины.

Повышение уровня прозрачности закупок при выполнении государственного оборонного заказа позволит усилить обороноспособность Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам А.Турчинова, уровень финансирования государственного оборонного заказа увеличился за последние пять лет в 19,5 раз. Он также отметил, что реформирование оборонно-промышленного комплекса является одним из приоритетов СНБО Украины.

"Реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины происходит быстрыми темпами. В этом направлении сделано уже достаточно много шагов - это и последовательный переход на стандарты НАТО во время разработки и изготовления нового оружия и военной техники, повышение объемов производства и качества продукции, либерализация внешнеэкономической деятельности, внедрение прямых контрактов для силовых министерств по закупке оружия за рубежом", - сказал А.Турчинов.

Украинский ОПК разрабатывается по стандартам НАТО

В то же время, по словам секретаря СНБО, чрезмерная секретность и низкий уровень конкурентности при выполнении государственного оборонного заказа негативно влияют на процесс закупки оборонной продукции.

"Закупка продукции, работ и услуг, составляющей государственную тайну, осуществляется в большинстве случаев, без применения конкурентных процедур с соответствующими последствиями - отсутствием возможности качественного отбора исполнителей государственного оборонного заказа", - сказал он.

Кроме того, по словам А.Турчинова, из-за "закрытости" государственного оборонного заказа в этой сфере практически отсутствует общественный контроль

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Украина, Александр Турчинов, СНБО, ОПК, Обороноспособность Украины.
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