Мировые цены на нефть прибавили в цене: данные 15 февраля

Новости Бизнеса: Нефть Brent торгуется выше 64 долл. за баррель, WTI выросла на 0,33%.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в пятницу утром выросли в цене до 64,82 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,39%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,59 доллара за баррель, прибавив 0,33%.

Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Накануне сообщалось, цена на нефть снизилась из-за роста числа буровых установок в США, Brent на уровне $61,5 за баррель.