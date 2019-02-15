Всемирный банк: Украине нужно выйти на уровень благосостояния Польши

Новости Бизнеса: Всемирный банк назвал приоритеты в работе с Украиной.

Для Всемирного банка остается важным сотрудничество с Украиной в энергетическом секторе, развитии частного сектора, особенно с акцентом на сельское хозяйство и земельную реформу.

Об этом в интервью Экономической правде сказал вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.

"Для нас остается важным сотрудничество в энергетическом секторе, развитии частного сектора, особенно с акцентом на сельское хозяйство и земельную реформу. Еще один приоритет - развитие человеческого капитала посредством изменений в сферах образования и здравоохранения. Важно сделать все, чтобы в Украине была возможность повысить потенциал экономического роста. Украине нужно выйти на уровень благосостояния Польши", - сказал вице-президент Всемирного банка.

Он отметил, что Всемирный банк в течение последних четырех лет работал с Украиной в нескольких ключевых секторах: банковский и энергетический секторы, предоставление государственных услуг, в том числе медицинских и образовательных, реформа пенсионной системы. Еще одно направление - создание бизнес-среды, способствующее развитию предпринимателей.

Как сообщалось, начиная с мая 2014 года Всемирный банк предоставил Украине 5,5 млрд долл. США (включая средства, выделенные в рамках четырех займов на политику развития и семи инвестиционных операций), а также гарантию на оплату газа в размере 500 млн долл. США. Всего с момента вступления во Всемирный банк в 1992 году Украине было выделено около 12 млрд долл. США.