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Аннексия Крыма: Украина потеряла 80% нефтегазовых месторождений в Черном море

Аннексия Крыма: Украина потеряла 80% нефтегазовых месторождений в Черном море
10:36 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Украина потеряла 80% нефтегазовых месторождений в Черном море, а также - значительную часть портовой инфраструктуры.

Украина из-за аннексии Крыма потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море, значительную часть портовой инфраструктуры, 13 государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Из-за аннексии Крыма Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море, значительную часть портовой инфраструктуры. Негативный эффект от потери портов Россия сейчас усиливает из-за блокирования Азовского и Черного морей. До сих пор 115 из 150 угольных шахт находятся на временно оккупированных территориях. Одни из самых больших потерь понесла оборонная промышленность. Мы потеряли 13 государственных предприятий в аннексированном Крыму, 10 - на территории ОРДЛО", - сказал Кубив.

В оккупированном Крыму новая экокатастрофа

Кроме того, по его словам, был потерян традиционный рынок сбыта для украинской оборонной промышленности, ведь она была ориентирована преимущественно на страны СНГ.

"Гибридная агрессия РФ привела к кризису в 2014 году, но благодаря решительным действиям настоящих патриотов и государственников Украина смогла удержать свою независимость", - подчеркнул Кубив.

Он также подчеркнул, что 5 лет назад Революция Достоинства вернула Украину в эпицентр мировой политики.

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Нефть, Черное море, Добыча нефти, Степан Кубив, Аннексия Крыма, Нефтегазовые месторождения.
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