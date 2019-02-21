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Кравчук об украинских олигархах: Они делают и добрые дела

Кравчук об украинских олигархах: Они делают и добрые дела
14:54 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф

Новости Бизнеса: Два украинских президента склоняются к мнению о необходимости присутствия олигархов для развития страны.

Первый президент Украины Леонид Кравчук по итогам совместного брифинга после экономического форума с другими бывшими президентами Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко заявил, что украинцам и власти необходимо научиться уважать бизнес для дальнейшего развития.

Такое мнение Леонид Кравчук выразил после слов Леонида Кучмы о двух врагах для Украины — олигархи и Россия.

"Так вот, олигархов можно быстро уничтожить, а как с Россией быть? Вот и ответ искать можно", - сказал Кучма, после чего пошутил, что российскому президенту нужно уничтожить своих олигархов, чтобы Украина сумела победить РФ.

Первый президент отреагировал на эти слова, утверждая, что у украинцев устоялось мнение, что «все олигархи плохие», вопреки тому, что они делают.

По его словам, на его обращения к людям с вопросом «почему вы так относитесь к ним», он получал ответ, что «они все украли». По мнению Кравчука, это большевистская философия в умах населения Украины.

Первый президент Украины добавил, что невозможно вернуться к прежним временам, забрав все у олигархов, а необходимо двигаться вперед.

«Можем ли мы идти без этих олигархов вперед? Это пустой разговор. Они делают и добрые дела», - добавил он.

Леонид Кравчук также вспомнил, как на экономическом форуме обсуждал двух украинских олигархов — Виктора Пинчука и Рината Ахметова.

"Пока мы не научимся уважать бизнес, который работает честно, открыто и делает что-то для государства, идти вперед не удастся", - подытожил Кравчук.

Второй президент Украины завершил обсуждение темы мнением, что любая крупная страна нуждается в развитии крупного бизнеса.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Украина, Бизнес, РФ, Виктор Ющенко, Ринат Ахметов, Экономический форум, Виктор Пинчук, Леонид Кучам.
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