Субсидия "живыми" деньгами: как это будет происходить

С марта 2019 года украинцы будут получать субсидии "живыми" деньгами. В Кабмине рассказали как будет проходить процедура начисления.

Пенсионеры получат начисленную субсидию вместе с пенсией – на свои пенсионные карточки или наличными через почтовые отделения или курьером. Время получения – как и в пенсии, с 4 по 25 марта. Остальные украинцы с 12 марта будут получать первую субсидию денежным переводом через "Ощадбанк".

Для этого надо прийти в любое отделение банка с паспортом и идентификационным кодом. Всем, кто оформил субсидию, пришлют почтой разъяснение относительно размера субсидии и как ее получить "живыми" деньгами, сообщается на правительственном портале Кабинета министров Украины.

По мнению чиновников, предыдущая система начисления субсидий, которая действовала три года, не стимулировала украинцев к экономии. Государство платило за непонятные объемы потребленной энергии и некачественно предоставленные коммунальные услуги. Которые, к тому же, предоставляли компании-монополисты – водоканалы, теплокоммунэнерго, облгазы.

В мае монетизация субсидий в Украине коснется тех, кто получает субсидию не первый год. Всем получателям субсидий (кроме тех, кто обратился за не впервые в 2019 году), нужно в мае подать декларацию о доходах и заявление на монетизацию в свое управление соцзащиты.

После этого на каждое заявление открывается аккаунт в банке. Субсидии будут направляться на оплату тепла, электроэнергии, воды и газа. «Ощадбанк» каждый месяц будет присылать SMS о поступлении субсидии и ее остатке. Когда отопительный сезон уже закончится, неиспользованные деньги перечислят на счета получателей субсидий, которые "Ощадбанк" откроет автоматически. Поставщики коммуналки сами будут формировать платежки, а банк перечислит субсидию. В личном кабинете можно будет проверить размер субсидии, оплаченные услуги и остаток на счету.

С 1 октября монетизация в Украине заработает полностью - каждый субсидиант будет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено. В бюджете на 2019 год на выплату субсидий заложено 55 миллиардов гривен на выплату субсидий. В правительстве считают, что этого будет достаточно, однако не стоит забывать и о поднятии тарифов на газ.

Помимо субсидий, с 1 мая 2019 года украинцы могут получать компенсацию за некачественные коммунальные услуги. Правительство даже разработало специальный акт-претензию и учредит проверки качества коммунальных услуг. Украинцы смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и получать возмещение. Это будет касаться водоснабжения, водоотвода, тепла, горячей воды, вывоза бытовых отходов и управления многоквартирным домом.

Субсидия "живыми" деньгами – уверяют в правительстве – это борьба с монополистами и коррупцией в сфере коммунальных услуг. А также возможность для людей научиться управлять услугами и своим потреблением. Сэкономленные деньги, которые останутся после оплаты коммуналки, люди смогут использовать на свое усмотрение – на продукты, лекарства и тому подобное. Со временем люди должны осознать, что утепление и модернизация жилья дадут еще большую экономию.

Что такое субсидия? Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться к Центру в управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.