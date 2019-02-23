Современные бронеавтомобили "Варта" получили морские пехотинцы

Новости Бизнеса: Морская пехота Украины получила вторую партию бронеавтомобилей "Варта".

Современные бронеавтомобили украинского производства "Варта" получил на вооружение 88-й отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты. Бронеавтомобили усилят огневую мощь и мобильность пехотинцев во время выполнения боевых задач, в частности, в зоне проведения ООС.

В Министерстве обороны Украины отметили, что военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, Хмельницкой, передали батальона 15 бронированных автомобилей "Варта".

Главный сержант взвода морской пехоты Василий Бабийчук отметил, что военные уже имеют определенный опыт эксплуатации этой техники. Он выразил надежду, что такое усиление батальона положительно скажется на выполнении задач в зоне проведения операции Объединенных сил.

Первая партия этих бронированных автомобилей поступила в 88-в батальона в конце прошлого года. Тогда вооруженные силы получили 14 единиц этих военных машин.