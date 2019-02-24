ЕИБ готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью

Новости Бизнеса: Ж.-Э. де Загон рассказал о своем восприятии ситуации в районе Приазовья.

Европейский инвестиционный банк готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью, сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш- Цинцадзе, сообщил "Урядовый портал".

Ж.-Э. де Загон проинформировал о своем восприятии ситуации в районе Приазовья и возможности реализации ряда инвестиционных проектов там.

"Будучи членом Миссии ЕС по Приазовью, удалось воочию увидеть потребности региона. В частности, дороги, соединяющие Мариуполь, Запорожье, Бердянск и Николаев, которые требуют капитального ремонта. Поэтому есть над чем работать", - подчеркнул Глава представительства Европейского инвестиционного банка.

Вице-премьер-министр отметила, что оценка экспертной миссии ЕС на Приазовье, которая недавно завершила свою работу в регионе, даст основания для активного привлечения ЕИБ к помощи этому региону.

"Российская агрессия в акватории Черного моря имеет крайне негативные последствия для экономики края. Убеждена, что реализация инфраструктурных проектов может значительно усилить устойчивость региона", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что нынешняя цель - усилить безопасность общин и социальную сплоченность, поддержать экономическое восстановление пострадавших от конфликта общин Донбасса. Следовательно, поддержка Европейского Союза и ЕИБ в этом контексте была бы очень кстати.

Кроме перспектив разработки и начала проектов, направленных на помощь Приазовью, стороны также обсудили проекты, которые пока имплементируются в Украине, а также возможности внедрения инициативы по гуманитарному патронату со стороны ЕС отдельных районов Донецкой и Луганской областей.