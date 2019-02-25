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Отопительный сезон: сколько "зимнего газа" осталось в ПХГ

Отопительный сезон: сколько "зимнего газа" осталось в ПХГ
10:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 7,2 млрд куб. м.

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) по 23 февраля 2019 года снизила запасы в них на 42% (на 7 млрд 215.46 млн куб. м) – до 9 млрд 979,5 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-31 декабря – 2 млрд 245,84 млн куб. м газа (72,45 млн куб. м/сутки), 1-31 января – 2 млрд 700,9 (87,13 млн куб. м), 1-23 февраля – 1 млрд 193,95 млн куб. м (51,91 млн куб. м), в т.ч. 23 февраля – 62,06 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад – 23 февраля 2018 года – составил 97,09 млн куб. м при запасах 10 млрд 523,50 млн куб. м, два года назад – 21,38 млн куб. м при запасах 8 млрд 430,65 млн куб. м, три года назад – 27,29 млн куб. м при запасах 10 млрд 220,24 млн куб. м, четыре года назад – 15,93 млн куб. м при запасах 8 млрд 143,29 млн куб. м.

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Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м.

В целом в течение 2018 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2 млрд 529,39 млн куб. м или 90,34 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка – в августе (1 млрд 801,4 млн куб. м или 58,11 млн куб. м/сутки).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Газ, Укртрансгаз, Отопительный сезон, ПХГ.
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