В Украине стартует автоматическая индексация пенсий

Новости Бизнеса: В Украине с 1 марта будут автоматически пересчитаны пенсии для 10,2 млн пенсионеров.

Правительство Украины в рамках продолжения пенсионной реформы начинает ее новый этап, то есть введение автоматической ежегодной индексации выплат.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по вопросам индексации пенсий.

"Мы начинаем новый этап в реформе пенсионной системы... В принятом в 2017 году законе (по повышению пенсий - ред.), подписанном президентом, указано, что в 2019 году впервые состоится системная индексация пенсий. Не в ручном режиме, как это делали политики, раз в 5-7 лет, а каждый год. Сегодня фактически будет введено в действие решение о внедрении такой индексации", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что обычно уровень жизни людей измеряется уровнем жизни детей и пенсионеров. А между ними есть средний класс, который работает, получает зарплату и платит налоги. И эти средства идут на повышение качества жизни пожилых людей.

"Будем идти далее. Убежден, что с нашей стороны это не первое и не последнее повышение. Мы можем его внедрять, опираясь на реальное состояние экономики. Наша задача позаботиться о бедных", - сказал Гройсман.

В совещании также приняли участие Президент Украины Петр Порошенко и члены правительства.

Как напомнили в Кабмине, благодаря правительственной реформе пенсионной системы уже в октябре 2017 года около 10 млн пенсионеров получили увеличение размера пенсии в зависимости от ряда факторов - в том числе, опасности условий труда и стажа. В 2018 году увеличение пенсий получили военные пенсионеры. Вторую волну повышения правительство осуществило в январе 2019 года.