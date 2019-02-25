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Мировые цены на нефть снижаются после резкого роста накануне

Мировые цены на нефть снижаются после резкого роста накануне
11:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Сегодня Brent подешевела до $67 за баррель, WTI - до $57,09 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после роста в конце прошлой недели, при этом они остаются в районе максимальных отметок с осени 2018 года на фоне торговых новостей. Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 6:44 цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37% - до 67 долларов за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,3% - до 57,09 доллара за баррель.

Таким образом, цены остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что несмотря на коррекционные настроения на рынке "черного золота" в понедельник, поддержку ценам оказывают новости, касающиеся торговых отношений двух крупнейших мировых экономик - США и КНР.

Так, президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.

Нефть продолжает расти в цене

Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле.

Однако сроки этой встречи Трамп не обозначил. "Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать оптимизм относительно того, что торговое соглашение между двумя крупнейшими мировыми экономиками будет достигнуто в ближайшие дни", - сказал агентству Reuters аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).

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Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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