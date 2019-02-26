Скачать
Вторник, 26.02.2019
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
Итоги 25 февраля: Выплаты для пенсионеров, MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
Итоги 25 февраля: Выплаты для пенсионеров и MARUV не едет на Евровидение
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV

Госстат констатирует значительный рост капитальных инвестиций в экономику

Госстат констатирует значительный рост капитальных инвестиций в экономику
05:45 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Капитальные инвестиции за год выросли на 28%.

Капитальные инвестиции в экономику Украины в 2018 году увеличились на 27,5% по сравнению с 2017 годом.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В 2018 году в экономику Украины было привлечено 526,3 млрд грн капитальных инвестиций, что на 27,5% больше, чем в 2017 году.

Наибольшую долю этой суммы (71,3%) составили собственные средства предприятий и организаций; на государственный и местные бюджеты приходится 12,7% от общего количества капитальных инвестиций в 2018 году, на банковские кредиты и прочие займы – 6,7%, средства населения на строительство жилья составили 6,4% от общей суммы капитальных инвестиций в прошлом году, средства иностранных инвесторов - 0,3%. На остальные источники приходится 2,6% капитальных инвестиций.

В 2018 Украина закупила ядерное топливо на полмиллиарда долларов

В машины, оборудование и инвентарь было инвестировано около 174,2 млрд грн, в инженерные сооружения – 102,2 млрд грн, в нежилые здания - 77,4 млрд грн (в жилые – 53,2 млрд грн), в транспортные средства – 63,8 млрд грн.

Лидером по привлечению капитальных инвестиций среди отраслей украинской экономики была промышленность, к которой в прошлом году поступило 179,7 млрд грн. На втором месте – сельское хозяйство (64,9 млрд грн капитальных инвестиций), на третьем – строительство (51,9 млрд грн).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инвестиции, Госстат, Капитальные инвестиции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
02 Польза кофе для мужчин подтверждена врачами
03 Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
04 Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
05 Граждан Украины просят проверить свои данные в Госреестре избирателей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Нова Пошта&quot; вскоре будет работать без выходных
"Нова Пошта" вскоре будет работать без выходных
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь