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Украина сделала шаг к отказу от российского ядерного топлива

Украина сделала шаг к отказу от российского ядерного топлива
16:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Через полгода будет объявлен конкурс на строительство в Украине завода по производству ядерного топлива.

В Украине через полгода будет объявлен конкурс на строительство в Николаевской области завода по производству ядерного топлива.

Об этом в Киеве во время Украинского энергетического форума заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

”Через полгода объявим конкурс по строительству завода по производству ядерного топлива”, - сказал он.

По словам министра, завод будет строиться в Николаевской области, а строительством объекта должна заниматься украинская компания.

Он добавил, что предположительный объем инвестиций составит 120 млн долл.

В 2018 Украина закупила ядерное топливо на полмиллиарда долларов

Министр заявил, что Украина получила разрешение американской компании Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода в Николаевской области.

Также он отметил, что закупка ядерного топлива из России в последнее время значительно сократилась, в то время как американский поставщик увеличил поставки в нашу страну.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала тепловыделяющие сборки, которые являются топливом для атомных электростанций, на общую сумму 523,2 млн долл., при этом в России было закуплено 71,6% топлива, а в Швеции – 28,4%.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника - российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года заключила договор с американской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

Ранее министр Насалик заявлял, что завод по производству ядерного топлива в Украине может быть построен уже через 3 года.

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Николаевская область, Минэнергоугля, Ядерное топливо, Игорь Насалик.
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