Украина сделала шаг к отказу от российского ядерного топлива

Новости Бизнеса: Через полгода будет объявлен конкурс на строительство в Украине завода по производству ядерного топлива.

В Украине через полгода будет объявлен конкурс на строительство в Николаевской области завода по производству ядерного топлива.

Об этом в Киеве во время Украинского энергетического форума заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

”Через полгода объявим конкурс по строительству завода по производству ядерного топлива”, - сказал он.

По словам министра, завод будет строиться в Николаевской области, а строительством объекта должна заниматься украинская компания.

Он добавил, что предположительный объем инвестиций составит 120 млн долл.

Министр заявил, что Украина получила разрешение американской компании Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода в Николаевской области.

Также он отметил, что закупка ядерного топлива из России в последнее время значительно сократилась, в то время как американский поставщик увеличил поставки в нашу страну.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала тепловыделяющие сборки, которые являются топливом для атомных электростанций, на общую сумму 523,2 млн долл., при этом в России было закуплено 71,6% топлива, а в Швеции – 28,4%.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника - российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года заключила договор с американской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

Ранее министр Насалик заявлял, что завод по производству ядерного топлива в Украине может быть построен уже через 3 года.