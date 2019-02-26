Минфин Украины назвал законы, необходимые для евроинтеграции

Новости Бизнеса: Минфин Украины назвал список законопроектов, необходимых для следующего транша МВФ.

Министерство финансов призывает Верховную раду принять пакет законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с западными кредиторами.

Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

Отмечается, что уже на этой неделе парламент будет иметь возможность принять пакет законопроектов, которые позволят создать в Украине современную европейскую таможню, эффективнее противодействовать отмыванию доходов и предотвращения уклонения от налогообложения, защитить инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала.

Кроме того, принятие новых законопроектов позволит реформировать небанковский финансовый сектор и обеспечить автоматический доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и реестров, необходимых для эффективной реализации его полномочий.

"Принятие этих законопроектов станет существенным шагом Украины на пути евроинтеграции, откроет доступ к дальнейшей макрофинансовой помощи Европейского союза, позволит продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, позволит финансовое партнерство с государством Катар, послужит мощным сигналом для других потенциальных инвесторов и, как следствие, будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в Украине", - говорится в сообщении.