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В правительстве рассказали, когда и на сколько увеличат пенсию

В правительстве рассказали, когда и на сколько увеличат пенсию
12:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Пенсия с 1 марта будет увеличена для 8,1 из 10,2 миллионов пенсионеров.

Автоматический перерасчет пенсий для 10,2 миллионов украинцев подразумевает, что с 1 марта она будет увеличена для 8,1 миллиона из них.

Об этом на заседании правительства в среду заявил министр социальной политики Андрей Рева.

”При проведении ежегодной индексации с 1 марта пенсии автоматически будут пересчитаны для 10,2 миллионов пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривен, тогда как минимальный рост пенсий составит 100 гривен. Повышение получат 8,1 миллиона пенсионеров”, - сказал он.

При этом Рева добавил, что почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, в марте и апреле получат разовые доплаты на общую сумму 2410 гривен.

Системный перерасчет пенсий для украинцев начнется с 1 марта. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

”Этот перерасчет происходит, потому что нам удалось объединить усилия и принять закон о новой пенсионной системе. Он (перерасчет - ред) является системным и рассчитан по показателям роста средней заработной платы в прошлом году, компенсация будет на 50% роста и 50% инфляции прошлого года”, - сказал он.

Также премьер проанонсировал доплаты украинцам с минимальной пенсией за счет средств, полученных от растаможки автомобилей на еврономерах.

По словам Гройсмана, перерасчет пенсий коснется более 10 миллионов украинцев.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также добавил, что является реальным увеличение минимальной заработной платы в Украине до $300.

"Мы подняли минимальную заработную плату. Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была $53… сегодня $150. И я этим не горжусь, я просто говорю о том, что мы ее повысили в три раза, но наша задача повысить еще в два раза, чтобы минимальная заработная плата была в стране $300. И мы можем к этому прийти", - сказал В.Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

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Пенсии, Зарплаты, Владимир Гройсман, Андрей Рева.
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