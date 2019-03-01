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Пятница, 01.03.2019
В Украине стартует автоматическая индексация пенсий
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В Украине стартует автоматическая индексация пенсий

В Украине стартует автоматическая индексация пенсий
09:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий.

С 1 марта для более 10 млн пенсионеров будет проведена автоматическая индексация пенсий, повышение в среднем составит 255 гривень.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Голос Украины.

"Перерасчет пенсий будет проводиться 1 марта каждого года на основе двух показателей: 50 процентов уровня инфляции за предыдущий год и 50 процентов роста средней зарплаты. Кроме того, индексация пенсии будет происходить после роста минимального прожиточного минимума", - сказал он.

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что 1 марта при ежегодной индексации пенсии автоматически будут пересчитаны для 10,2 миллиона пенсионеров. «Средний размер повышения составит 255 гривень, а минимальный — 100 гривень, поэтому индексация является дифференцированной и не одинаковой для всех», — сказал он.

Пенсии, монетизации и выборы: что ждет украинцев в марте

Кроме того, Рева напомнил, что 1 млн 900 тысяч пенсионеров с минимальными и ниже минимальных пенсиями, которые имеют полный страховой стаж, получат единовременные выплаты по 2410 гривень. По его словам, эти выплаты будут осуществляться в марте и апреле двумя частями.

Министр добавил, что деньги на единовременные выплаты поступили за счет средств от растаможивания автомобилей на иностранных номерах, так называемых "евроблях".

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Кабмин, Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсия, Индексация пенсий, Владимир Гройсман.
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