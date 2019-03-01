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Миссия МВФ в марте посетит Киев

Миссия МВФ в марте посетит Киев
15:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По заявлению представительства Фонда, миссия МВФ будет работать в Киеве с 5 по 13 марта.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда будет работать в Киеве с 5 по 13 марта.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в период с 5 по 13 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты Фонда прибудут в Киев для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении внедрения реформаторских мер, предусмотренных программой stand-by с Украиной.

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Как сообщалось, совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 млрд долл. 21 декабря 2018 года. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Среди структурных маяков программы - утверждение закона о "сплите", отчет о возврате активов государственных банков, разделение Государственной фискальной службы, назначение судей Национального антикоррупционного суда, меры НБУ в отношении недокапитализированных банков, завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.

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Киев, МВФ, Йоста Люнгман.
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