Гройсман назвал газовую независимость стратегическим приоритетом Кабмина

Новости Бизнеса: Гройсман заявил, что стратегической задачей Кабмина является отказ Украины от закупки газа за рубежом.

Стратегической задачей Кабинета министров является отказ Украины от закупки газа за рубежом и переход на полное обеспечение собственных потребностей в топливе, заявил в эфире телеканала "Прямой" премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы закупаем газ за границей. Государственного газа у нас 15 млрд кубометров, плюс 5 млрд добывают частные компании, но они продают его по рыночным ценам. А мы в целом 32 млрд кубометров потребляем. Если даже с частным газом, то нам нужно минимум на 11 млрд добывать больше, чтобы обеспечивать себя своим газом и не покупать газ за границей", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Гройсман заявил, что разочарован невыполнением Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" плана по наращиванию добычи газа до 2020 года.

Программой "20/20" предусматривается наращивание добычи газа крупнейшей в Украине газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" до 20 млрд куб. м к 2020 году. Этой цели планируется достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих скважинах.

Однако, в ходе выполнения этой программы компания столкнулась с неполучением лицензий на новые месторождения, что существенно навредило выполнению плана.

По словам главы компании Олега Прохоренко, "Укргазвыдобування" в течение 2016-2018 годов 170 раз подавала заявки на получение новых лицензий, однако получила только 17 новых специальных разрешений.

В то же время он отметил, что программой 20/20 предусмотрено ежегодное получение 15-20 новых лицензий в год.

"Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 млрд куб. м.