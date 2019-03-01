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Гройсман рассказал о вероятности снижения цен на газ и грядущих последствиях

Гройсман рассказал о вероятности снижения цен на газ и грядущих последствиях
18:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Гройсман заявил о невозможности снижения цены на газ для населения без согласования с МВФ, ЕС и Всемирным банком.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что сейчас Украина не имеет возможности принять самостоятельное решение о снижении цены на газ для населения, поскольку имеет обязательства перед международными партнерами.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

При этом глава правительства считает, что получить подобное согласование также невозможно.

"Я считаю, что без согласования с международными партнерами – Международный валютный фонд, Европейский Союз и Всемирный банк – это сделать невозможно. Согласование такое получить, я считаю, на данную минуту невозможно, потому что это отклонит Украину от ее обязательств. Как следствие, после этого у нас будет экономический кризис", - сказал он.

Гройсман назвал газовую независимость стратегическим приоритетом Кабмина

Как сообщалось ранее, Кабинет министров с 1 ноября 2018 года повысил цену на газ для населения Украины на 23,5% – до 8550 грн за тысячу кубометров.

Некоторые политики в ходе президентской предвыборной кампании обещают снизить цену на газ для населения Украины в 2 или 4 раза.

В то же время, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что снижение цены на газ невозможно и может закончиться коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.

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Газ, МВФ, ЕС, Всемирный банк, Цена на газ, Владимир Гройсман.
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