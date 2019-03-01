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Гаагский арбитраж: Россия не признает решение суда

Гаагский арбитраж: Россия не признает решение суда
20:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: По мнению Минюста РФ у Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ.

Россия не признает решение Третейского суда в Гааге о признании вины РФ в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму, сообщили в пресс-службе Минюста России.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что "Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения".

Ранее сообщалось, что трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом Украины" активов группы в Крыму.

"Решение позитивное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось (доказать), что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", - сообщил глава НАК Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, арбитражный трибунал пришел к выводу, что действия РФ против "Нафтогаза" были незаконными и нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций, согласно которому РФ должна уважать и защищать украинские активы, включая расположенные в Крыму.

А.Коболев напомнил, что стоимость утраченных активов компания оценивает в сумму до $5 млрд. "Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации", - добавил он.

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При этом глава НАК не исключил, что РФ оспорит это решение в местном суде Нидерландов на процессуальных основаниях, как это было сделано и по другим решениям, связанным с активами на полуострове.

Как сообщалось, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд.

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Россия, Нафтогаз, Минюст РФ, Гаагский арбитраж, Оккупированный Крым.
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