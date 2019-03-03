Трамп: ядерная Северная Корея не имеет экономического будущего

Новости Бизнеса: В Ханое прошел второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп предупредил КНДР, что она не будет иметь экономического будущего с ядерным оружием. Об этом сообщает Reuters.

"Северная Корея будет иметь невероятное, прекрасное экономическое будущее, если заключит с нами соглашение, однако не будет иметь его вообще, если сохранит ядерное оружие", - заявил Трамп во время Конференции консервативного политического действия в субботу, 2 марта.

Он добавил, что отношения с КНДР кажутся ему "очень, очень крепкими".

По данным издания, Северная Корея сейчас имеет от 20 до 60 ядерных боеголовок, которые, в случае размещения на межконтинентальных баллистических ракетах, составят угрозу для США.

Ранее Трамп после досрочного завершения саммита сказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын предложил демонтировать весь научно-исследовательский и производственный ядерный комплекс в Йонбене. Ким же хотел, чтобы все санкции были отменены, но США не были готовы пойти на это, добавил он.

27-28 февраля в Ханое прошел второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Во время переговоров стороны обсудили трансформацию двусторонних отношений, поддержания мира и безопасности в регионе, а также денуклеаризации Северной Кореи.

Ожидалось, что они подпишут совместное двустороннее соглашение, однако, Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь согласия.