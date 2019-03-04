Через Украину увеличился транзит российского газа

Новости Бизнеса: Транзит газа через Украину в январе-феврале увеличился на 14,7% - до 13,8 млрд куб. м.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-феврале 2019 года увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,8 млрд кубометров.

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы - госкомпания «Укртрансгаз».

В частности, за февраль транзит газа из РФ по территории Украины составил 6,2 млрд куб. м, что на 3,3%, больше, чем за февраль прошлого года.

Как сообщалось, в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 млрд куб. м. В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 млрд кубометров.