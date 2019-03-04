ВСУ впервые от Украины получили спецодежду, не уступающую образцам НАТО

Новости Бизнеса: Украина впервые закупает военным ВСУ спецодежду и экипировку.

Военнослужащим ВСУ поставляют спецодежду и другое вещевое имущество, которым ранее не обеспечивалась армия.

Об этом на своей странице Facebook сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

“Благодаря разработкам ГУРСМЗ с 2018 года для ВСУ впервые начали закупать предметы вещевого имущества, которые ранее не поставлялись вообще или же поставлялись за счет международной помощи. В армию уже поступают: костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, сумки транспортные индивидуальные, бахилы утепленные и тому подобное”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году были утверждены 46 нормативных документов, которые касаются вещевого имущества, и в настоящее время продолжаются войсковые испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки. В частности, для снайперов — рейдовых рюкзаков и чехлов-ковров для переноски оружия. Упомянутые образцы поступят к военным в 2019 году, как и новые модульные бронежилеты и пуленепробиваемые шлемы.

Среди прочего перечня, о котором информируют в главном управлении по обеспечению ВСУ, — летние полевые костюмы, зимняя одежда, боевые рюкзаки, тактические перчатки, новые комбинезоны для технического состава и танковых подразделений, маскировочные костюмы снайпера и многое другое.

"Все имущество, поступающее в ВСУ, высококачественное, практичное в использовании и положительно оценено военнослужащими. Каждый предмет отвечает современным требованиям и не уступает образцам в армиях стран-членов НАТО, уверяют в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения", — добавили в сообщении.