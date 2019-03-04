ГФС составила топ популярных и дешевых авто с "евробляхами" в Украине

Новости Бизнеса: В ГФС назвали топ-пять самых дорогих и самых дешевых "евроблях", а также топ-пятерку таможенных постов по областям.

В Государственной фискальной службе назвали топ-пять самых дорогих и самых дешевых "евроблях", растаможенных за время действия льготного периода.

Об этом пресс-служба ГФС отчиталась на своем сайте.

Так, в топ-пятерку дорогих растаможенных "евроблях" вошли легковые автомобили таких марок:

Mercedes-Benz, модель AMG G 63 2018 выпуска. Таможенная стоимость — 171,2 тыс. долл. Уплачено более 1,5 млн грн налогов и платежей при таможенном оформлении;

Porsche, модель 971, 2017 выпуска. Таможенная стоимость — 148,5 тыс. долл. За его растаможку владелец заплатил почти 1,3 млн грн;

Audi, модель R8, 2017 выпуска. Таможенная стоимость — 137,7 тыс. долл. Сумма уплаченных налогов и платежей — почти 1,2 млн грн;

Bentley, модель Mulsanne 2010 год выпуска. Таможенная стоимость — 108 тыс. долл. Уплачено более 1 млн грн налогов и платежей;

Bentley, модель Flying spur W12 2014 выпуска. Таможенная стоимость — 96,6 тыс. долл. За ее растаможку владелец заплатил более 879 тыс. грн.

В топ-пятерку недорогих "евроблях", растаможенных в льготный период, попали легковые автомобили таких марок:

Audi, модель A4 1996 года выпуска. Таможенная стоимость — 6,5 тыс. грн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей — 42,2 тыс. грн;

VW, модель Passat 1998 года выпуска. Таможенная стоимость — 7,4 тыс. грн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей — 28 тыс. грн;

BMW, модель 320D 1998 года выпуска. Таможенная стоимость — 8,9 тыс. грн. За это авто уплачено налогов и платежей на 43,9 тыс. грн;

Opel, модель Vectra 2001 года выпуска. Таможенная стоимость — 8,9 тыс. uрн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей — 22,3 тыс. грн;

Daewoo, модель Lanos 2000 года выпуска. Таможенная стоимость — 9,2 тыс. грн. За растамажывание этого автомобиля владелец заплатил почти 50 тыс. грн.

Всего за период действия льготного периода для растаможивания автомобилей таможни ГФС оформили более 218 тыс. таких транспортных средств, за что было уплачено почти 14 млрд грн платежей.

В топ-пятерку таможен, которые оформили больше всего "евроблях", вошли: Волынская (более 33 тыс. авто), Киевская городская таможня (более 30 тыс.), Львовская (почти 20 тыс.), Одесская (более 17 тыс .) и Закарпатская таможни (почти 16 тыс.).

В топ-пятерку таможенных постов (ТП), которые оформили больше всего авто на "еврономерах", вошли: ТП "Луцк" Волынской таможни (более 19 тыс.), ТП "Западный" Львовской таможни (почти 19 тыс.), ТП "Столичный" Киевской городской таможни (почти 14 тыс.), ВМО № 1 Черновицкой таможни (свыше 12 тыс.), ТП "Специализированный" Одесской таможни (более 10 тыс.).

Из этих автомобилей почти 140 тыс. — авто с иностранной регистрацией, ввезенные на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года, то есть до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей, и которые находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено почти 8,7 млрд грн.

Напомним, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны будут или вывезти их из Украины, или продать на запчасти.