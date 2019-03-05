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Вторник, 05.03.2019
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Цены на нефть падают после рекордного роста

Цены на нефть падают после рекордного роста
08:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нефть дешевеет после роста днем ранее, цена Brent - выше $65,3 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после подъема днем ранее.

Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что торговая война между США и КНР замедлит темпы роста мировой экономики.

Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении нефти аш-Шарара в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg. Расположенное в южной части страны месторождение имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,33 (на 0,5%) - до $65,35 за баррель. В предыдущий день их цена повысилась на $0,6 (на 0,92%), достигнув $65,67 за баррель.

Цены на нефть снова показали рост

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились утром на $0,3 (на 0,53%) - до $56,29 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,79 (на 1,42%), завершив день на отметке $56,59 за баррель.

Между тем хедж-фонды увеличили ставки на подорожание сорта Brent восьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом укрепления "бычьих" позиций с 2012 года, свидетельствуют данные ICE Futures.

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Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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